أرسنال يُقرر التضحية بنجمه لـ #يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير إخبارية: إن نادي أرسنال الإنجليزي لا يمانع بالتفريط في مدافعه الإسباني هيكتور بليرين لنادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل التعاقد مع المدافع التركي ميريه ديميرال لاعب اليوفي.

وقيل: إن بليرين ينتظر الفرصة المناسبة للرحيل عن أرسنال في الفترة المقبلة، حيث أفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أرسنال يريد عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس بانتقال بليرين لليوفي مقابل ضم التركي ديميرال.

وكان يوفنتوس قرر بيع ديميرال مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، لكن الأرسنال يأمل في تقليل المبلغ المطلوب بعرض بليرين في صفقة تبادلية.

وأعلن نادي أرسنال في بيان رسمي الجمعة الماضية عن إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة الخميس الماضي من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وذكر الموقع الرسمي لـ أرسنال عبر الإنترنت أن السويدي فريدي لوجونبيرج نجم أرسنال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول خلفًا لإيمري.