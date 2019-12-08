أرقام نبض #الرياض .. عدد الزيارات فاق التوقعات

المواطن - الرياض

قدم موسم الرياض أرقامًا جديدة بشأن فعالية نبض الرياض، تحت عنوان “أرقام المنطقة تحكي عن نجاحها”.

وأكد موسم الرياض أن عدد حضور نبض الرياض حتى اليوم الأحد بلغ 390 ألف زائر، فيما كان من المتوقع أن يحضر فقط 360 ألف زائر خلال الـ60 يومًا الماضية.

وشهد نبض الرياض 8 عروض عالمية ومحلية يوميًّا بحضور 94 فنانًا عالميًّا و8 فرق عالمية و5 فرق فلكلورية من مختلف مناطق الرياض.

كما شهد نبض الرياض مشاركة 7 دول في الفعاليات، و3 عروض فلكلورية يوميًّا طوال الـ60 يومًا الماضي، بمعدل عرض فلكلوري يمثل إحدى مناطق المملكة.