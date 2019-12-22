أزمة تُواجه ليفربول بعد التتويج بكأس العالم للأندية

المواطن - محمد سمعه

يُواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة حقيقية، وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية 2019، أمس السبت على حساب نادي فلامنغو البرازيلي.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية إن ليفربول لن يكون قادرًا على وضع شعار كأس مونديال الأندية على قميصه في المنافسات المحلية بسبب قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي يمنع هذا الأمر.

وأضافت ” الميرور” أن ليفربول سيكون قادرًا على وضع شعار مونديال الأندية في المنافسات الأوروبية فقط.

وفي حال أراد ليفربول اللعب بشعار كأس مونديال الأندية في المسابقات الإنجليزية، فسيتعين عليه تقديم طلب رسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الأول لـ نادي ليفربول بالدقيقة الثامنة والتسعين من عمر الشوط الأول الإضافي، في شباك نادي فلامنغو.

وتُوج المصري محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية من ADIDAS كأفضل لاعب في مونديال الأندية 2019.

وحقق ليفربول ثالث بطولة له في عام 2019، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي والفوز بلقب السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي.

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