أسباب تألق الهلال ضد العدالة

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الزعيم بشكل لافت خلال مباراة الهلال ضد العدالة التي أُقيمت، مساء الاثنين، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الزعيم في حسم مباراة الهلال ضد العدالة بسباعية دون رد، سجلها نواف العابد، الإيطالي سيباستيان جيوفيكنو، صالح الشهري والبيروفي أندريه كاريلو، ونجح النجم الفرنسي المتألق بافيتيمبي جوميز في إحراز هاتريك.

وبعد مباراة الهلال ضد العدالة اليوم، رفع الزعيم رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثاني، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

الهلال ضد العدالة:

وتحدث الإعلامي الرياضي خلف ملفي عن أسباب تألق الزعيم في مباراة الهلال ضد العدالة قائلًا: “الهدف المبكر لفريق الهلال أجبر العدالة على فتح اللعب في خانة الدفاع، ووفق الهلال بالتمريرات والتمركز والتفاهم بين لاعبيه”.

وتابع قائلًا: “مباراة الهلال والعدالة هي بمثابة الاستشفاء لفريق الهلال، فيما أثرت سلبيًّا على العدالة.. والمستوى الذي قدمه جيوفينكو في مباراة الهلال ضد العدالة يعد الأفضل له منذ قدومه للأزرق”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “يمتلك علي البليهي المقومات الجيدة وما يميزه هو أنه يلعب بالقدم اليسرى، ولكن لا يزال غير قادر على تلافي سلبياته الفنية”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي الرياضي عبدالغني الشريف على مستوى الزعيم في مباراة الهلال ضد العدالة قائلًا: “نجح الهلال عندما أعطى المباراة أهميتها، وأثبت قوته وأنه بطل آسيا والرابع عالميًّا”.

واختتم الشريف تصريحاته بشأن مباراة الهلال ضد العدالة قائلًا: “لاعبو الزعيم أعطوا مباراة العدالة حقها، والفوز بنتيجة كبيرة يؤكد الرغبة في العودة للدوري بشكل قوي”.

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