أسباب تراجع نتائج #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أثار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قلق جماهيره خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت النتائج؛ وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، قبل أن يخسر بنتيجة 4/3 ضد الرائد بالأمس.

وعلق الإعلامي الرياضي هيثم باماقوس على تراجع مستوى الليوث قائلًا: “نتائج الشباب هي نتائج عمل خلال الفترة الماضية من استعداد للموسم وتعاقدات سواء محلية أو أجنبية”.

وتابع: “الشباب في المركز التاسع الآن، هذا المركز لا يليق بالشباب وتاريخه.. أمام إدارة نادي الشباب بقيادة خالد البلطان عمل كبير خلال الفترة القادمة لتحسين وضع الفريق”.

وأضاف: “نتذكر جميعًا حديث خالد البلطان والوعود بعودة الشباب للمنافسة وإعادة هيبته.. الشباب أصبح فريقًا مفككًا في جميع الخطوط وضائعًا فنيًا داخل أرضية الملعب”.

وواصل: “عوّدنا الشباب أنه حتى وإن غاب عن البطولات، إلا أنه لا يظهر بهذا الشكل المخجل.. الشباب لا يعاني فقط من مباراة الشعلة، مستوى الفريق متراجع منذ قرابة الشهر”.

واستكمل: “يبدو لي بأن هناك أمورًا بين لاعبي الفريق، أتمنى أن تقام جلسة مصارحة بين اللاعبين وإدارة الشباب، أتمنى أن يكون المدرب القادم مميزًا ويعمل على الجانب النفسي مع الجانب الفني”.

واختتم هيثم باماقوس تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “نادي الشباب بحاجة لتغيير من 3 إلى 4 أسماء أجنبية على الأقل”.