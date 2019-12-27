أسباب تعادل الهلال والحزم في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ13

أسباب تعادل الهلال والحزم في دوري محمد بن سلمان

2019/12/27
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

عاد الهلال إلى اللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فترة طويلة من الغياب، لمشاركته في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، إلا أنه سقط في فخ التعادل ضد الحزم.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الحزم في ملعبه بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الهلال والحزم

وعلق مدافع الهلال والمنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي على مباراة الهلال والحزم خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “تعثر الهلال متوقع عطفًا على الإصابات”.

وقال نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف: “الحزم لعب بإمكانياته.. وسبق له الفوز على أندية كبيرة، وكان بإمكان الحزم الخروج بأكثر من التعادل”.

وأضاف عبده عطيف خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “جيوفينكو يضيع العديد من الهجمات، وعبدالله عطيف لم يكن في مستواه المعهود أمام الحزم”.

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