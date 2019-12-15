أسباب تفوق #الهلال على #الترجي

المواطن - مروة نبيل

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الترجي الرياضي التونسي، ونجح في تحقيق الفوز؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ولعب الهلال بطل آسيا ضد الترجي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالأمس، وفاز بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ليصعد إلى نصف النهائي؛ ويواجه فريق فلامنغو البرازيلي، مساء بعد غد الثلاثاء.

الهلال كتلة واحدة

وأشاد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي بمستوى لاعبي الزعيم بالأمس، وقال: “الهلال طغى على الترجي كثيرًا.. الرأفة وسوء الطالع حالت دون تحقيق نتيجة كبيرة”.

وتابع نقشبندي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الهلال كتلة واحدة وفريق واحد .. وغياب السوري عمر خربين أثر على مستواه”.

تألق جوميز

وأثنى نقشبندي على مستوى المهاجم الفرنسي، وقال: “جوميز لم يحتج أكثر من 8 دقائق لهز شباك الترجي وقيادة الهلال إلى نصف النهائي”.

وأضاف الإعلامي محمد الخميس: “تواجد لاعب مثل جوميز يسهل لك أمورًا كثيرة.. من سنوات وفريق الهلال يفتقد لمهاجم أجنبي هداف”.

العناصر المحلية

وواصل الخميس خلال تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “الهلال يملك عناصر محلية مميزة خاصة في الوسط .. والبيروفي أندريه كاريللو إضافة فنية كبيرة”.