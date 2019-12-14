أسرة راجح الحارثي تتسلم جثمانه وتتمسك بالقصاص من القـتلة

المواطن - الرياض

أكد شقيق المواطن راجح الحارثي، الذي عثر عليه مقـتولاً في شقة بالعاصمة المصرية القاهرة، عدم تنازلهم عن القصاص من الجناة.

وقال الحارثي إنهم تسلموا جثمان شقيقهم وسيتم دفنه في مكة المكرمة اليوم السبت، لافتاً إلى أن الواقعة كان هدفها السرقة.

وأشار إلى أن شقيقه يعمل في الدفاع المدني بجدة وغير متزوج وذهب للقاهرة؛ بهدف علاج أسنانه، وفقا لـ”الوطن”.

يذكر أن سفارة المملكة في القاھرة أفادت أمس (الجمعة) بأن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على شخصین متورطین في جريمة مقـتل المواطن راجح الحارثي.

وذكرت وسائل إعلام، أن مجهولين اقتحموا محل سكن راجح الحارثي قبل يومين، وسددوا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، موضحة أنه كان في القاهرة من أجل الخضوع لعملية زراعة أسنان.