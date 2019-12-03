أسعار الذهب اليوم تقفز 1.1 %

المواطن - متابعة

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء مع تلاشي أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2020.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1479.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1526 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1481.80 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة إلى 1485.80 دولار للأوقية.