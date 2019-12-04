أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء، حيث تقدم “المواطن” أسعار العملات مقابل الريال والتي كانت كما يلي:

الدولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 4.15 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.24 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.87 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.82 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.56 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 28.95 ين ياباني

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.30 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.02 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.98 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.946 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.16 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.289 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.19 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.337 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.95 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.666 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.38 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.39 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.56 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.34 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.18 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.740 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.315 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.76 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.75 ريال يمني