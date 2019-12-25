أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهدات بمواصلة خفض المعروض

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم أمس الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد، بعد أن قالت روسيا: إن التعاون مع أوبك بشأن تخفيضات الإمدادات سيستمر، ووسط موجة تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقًا للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتًا، أو 1.22 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 67.20 دولار للبرميل بعد جلسة مختصرة عشية عيد الميلاد.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 59 سنتًا، أو 0.97%، لتسجل عند التسوية 61.11 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الاثنين الماضي: إن أوبك وروسيا ستواصلان تعاونهما ما دام أنه فعال ويحقق نتائج.

واتفقت أوبك ومنتجين آخرين في نوفمبر على تمديد وتعميق قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًّا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

لكن بيورنر تونهوجن، رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي، قال في مذكرة: إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.

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