أسعار النفط ترتفع وسط حرب التجارة
التوترات الأمريكية الصينية ألقت بظلالها

أسعار النفط ترتفع وسط حرب التجارة

2019/12/11
الساعة 3:42 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم أمس الثلاثاء، حيث استمر الدعم المستمد من اتفاق أوبك الأسبوع الماضي مع منتجين آخرين على تعميق تخفيضات الإنتاج في 2020، لكن توترات التجارة الأمريكية الصينية ألقت بظلالها على توقعات الطلب.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع تسعة سنتات إلى 64.34 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 59.24 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان تراجعا 0.2 بالمائة و0.3 بالمائة على الترتيب يوم الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون متحالفون معها مثل روسيا على تعميق تخفيضات الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

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