أسعار النفط تسجل ذروة 3 أشهر

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدعومة بتفاؤل حيال اتفاق تجارة صيني أمريكي متوقع وبيانات صناعية قوية، في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد ضربات جوية أمريكية في العراق وسوريا.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 68.99 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي 62.34 دولار للبرميل، وكلاهما أعلى سعر منذ 17 سبتمبر.

وللعام بأكمله، زاد برنت 27 بالمائة في 2019 وارتفع خام القياس الأمريكي زهاء 36 بالمائة.

وانحسرت العقود الآجلة أثناء الجلسة، حيث بلغت مكاسب برنت 28 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 68.44 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق على 61.68 دولار للبرميل.

وأبلغ بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض فوكس نيوز في مقابلة أن من المرجح توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى تقرير بأن ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتوقيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد صحته.

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