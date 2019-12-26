أسعار النفط عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

المواطن - متابعة

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت بنسبة 48 سنتًا إلى 67.68 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا أيضًا ليسجل 61.59 دولار. وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه ونظيره الصيني شي جين بينج سيوقعان ما يسمى باتفاق المرحلة 1؛ لإنهاء نزاعهما التجاري والذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر.

ورفعت فكرة اتفاق موقع عليه الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

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