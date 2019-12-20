أسهم أوروبا تقترب من ذروة قياسية

المواطن - متابعة

اقتربت الأسهم الأوروبية من مستوى قياسي مرتفع، اليوم الجمعة، مع شراء المستثمرين في الأسواق بعد تأكيد جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، عقب عدم تيقن لأكثر من ثلاث سنوات.

فقد فاز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بموافقة البرلمان على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ مما أقنع الأسواق بدرجة أكبر بأن الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين ستفضي على الأرجح إلى خروج سلس.

وتدفع التطورات الإيجابية على صعيد الخروج البريطاني وانحسار التوترات التجارية الصينية الأمريكية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب أفضل ربع رابع له منذ 2011. يتوقع المحللون أيضًا أداء أقوى نسبيًّا في 2020 على خلفية تعافي النمو الاقتصادي في المنطقة.

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