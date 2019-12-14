أسوأ جريمة ممكنة.. سرقة كرسي متحرك لمعاق في المترو

المواطن - متابعة

حاول أحد اللصوص سرقة كرسي متحرك لمعاق في إحدى محطات المترو بإحدى الولايات الأمريكية، حيث تم تفريغ كاميرات المحطة بعد التأكد من الواقعة لضبط الجاني.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي بدا فيه اللص يستغل انفراد الشخص المعاق وقام بدفعه من على الكرسي بهدف سرقة الكرسي وبيعه.

وتجرد اللص من كل معاني الإنسانية وترك المعاق على الأرض محاولاً الفرار بالكرسي المتحرك، إلا أن ركاب المترو قد قاموا بملاحقته وساعدوا المعاق في الجلوس على كرسيه وفر اللص هارباً من المكان.

ولكن بتفريغ الشرطة للكاميرات بدا شكل المتهم واضحاً أثناء هروبه من مكان الحادث وإنقاذ المارين للمعاق، ويسهل على الشرطة الأمريكية الوصول للمتهم الذي يجب أن يحصل على أقصى أنواع العقوبات لأن جريمته غير إنسانية ولا تُغتفر بالمرة.