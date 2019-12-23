أسوشيتد برس: شعبية ولي العهد لا يمكن إنكارها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن شعبية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يمكن إنكارها في الداخل، ولا في الخارج، لاسيما بعد الجهود المبذولة التي تم الإشادة بها عالميًا الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وجذب السياحة.

وقال التقرير: امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور من حفل ميدل بيست MDL Beast، وهو حفل رائع استمر على مدار 3 أيام الرياض، استقطب أكثر من 135 ألف زائر في اليوم الأول وحده.

وتابع: عارضات الأزياء ومصممو الشعر والفنانون والرياضيون العالميون، ومؤثرو إنستقرام، وعارضات فيكتوريا سيكريت، وممثلون من هوليوود، جميعهم اجتمعوا هذا العام في المملكة في مناسبات مختلفة ضمن تغييرات دراماتيكية تشهدها المملكة.

المواطنون يدعمون ولي العهد محمد بن سلمان:

وقالت منى حسن، أم مع ابنتها في إحدى المهرجانات في الدرعية: التغييرات لا تصدق حقًا، وإن شاء الله، سنتجه نحو المزيد، نحن مع محمد بن سلمان أينما يأخذنا ومع أي شيء يقرره.

وتابعت: لم أتربَ على هذا النوع من الترفيه، لكن ليس لدي أي مشكلة معه.

وقال سعد العتيبي بينما يشاهد زوجته وأطفاله يستمتعون بوقتهم على حلبة للتزلج على الجليد: كل التغييرات نراها إيجابية، أما الأخبار السلبية فهي للتهكم والسخرية فقط، والمجتمعات لا تنهض بمثل هذا السلوك، بل برؤية وتخطيط مثل التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال عبد الله أبو الخير، 28 عامًا: لا أحد كان يتخيل كل ما يحدث، ما نمرّ به تحول كبير في فترة زمنية قصيرة.

وقالت سارة المطيري، 28 سنة: لا أشعر أنني بحاجة للسفر إلى الخارج كما كان من قبل لأن كل شيء هنا الآن، من التعليم الجيد إلى الترفيه على مستوى عالمي، نريد هذه الأشياء وأكثر.

وقالت أسوشيتد برس: في المملكة يمكنك الاستماع بليلة صافية من النجوم على مقاعد الحدائق العامة وتستمع إلى الموسيقى العذبة، وسط استقبال دافئ من جميع المواطنين.

واختتمت: وسط كل هذه التغيرات، فإن الأمر الثابت الوحيد، هو الشعور بالأمان في كل زاوية من هذه البلاد.

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