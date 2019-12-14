أصغر رئيسة وزراء في العالم: هذا سر نجاحي

المواطن - متابعة

قالت الفنلندية سانا مارين (34 عاماً)، أصغر من تولى منصب رئاسة الوزراء في فنلندا والعالم، إنها لا تشعر بكونها “مثلاً أعلى”.

وعُينت مارين رئيسة للوزراء الثلاثاء الماضي، وبعد يومين وجدت نفسها كتفاً إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء الـ 27.

وابتسمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وجه مارين، وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.

وقالت مارين في مقابلة: “لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعاً بشر. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها. أعتقد أن كل واحد مهم”، بحسب “رويترز”.

وذكرت مارين التي بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينيات، أنها اهتمت بتغير المناخ وخالجها شعور “بأن الجيل الأكبر لا يوليها لاهتمام الكافي”، مشيرة إلى أن “السر وراء نجاحها هو العمل الجاد”.

وأضافت مارين التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيراً، أنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب، واسترسلت قائلة: “نحن أقوى معاً. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده. أعتقد أن لدينا منصة وعلينا استخدامها”.