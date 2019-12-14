أفضلية قليلة للتونسيين .. تاريخ مواجهات #الهلال والترجي

المواطن - محمد سمعه

يتفوق الترجي التونسي بشكل طفيف في أرقام المباريات السابقة بين ناديي الهلال والترجي، وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم السبت في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.

وسبق للهلال أن لعب مع الترجي في أربع مباريات، حيث فاز الهلال في مباراة وفاز الترجي في مباراتين وكان التعادل حاضرًا بينهما في مناسبة واحدة.

وكان اللقاء الأول بين الهلال والترجي أُقيم بعام 1986 في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي عام 1995 فاز الهلال بهدف دون رد في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري ليفوز باللقب على حساب النادي التونسي.

أما اللقاء الثالث فكان في عام 1996 في بطولة النخبة العربية، وهزم الترجي نادي الهلال بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب المنزه بالعاصمة التونسية.

وفي اللقاء الرابع، فاز الترجي على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في البطولة العربية بعام 2017 حيث أُقيمت وقتها في مصر.

وكشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة لمواجهة الترجي التونسي في مونديال الأندية اليوم السبت.

تشكيل الهلال الرسمي

وجاء تشكيل الهلال الرسمي للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.

قائمة الاحتياط

وفي قائمة احتياط الهلال جاء كل من: محمد الواكد، غامدي، جحفلي، الحافظ، قادش، أمير كردي، عبدالله عطيف، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، جيوفنكو، بافيتيمبي غوميز.