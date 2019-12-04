أفضلية لـ #السعودية في مبارياتها ضد #قطر

المواطن - محمد سمعه

يتطلع المنتخب السعودي، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لتحقيق الفوز العاشر على المستوى الخليجي على حساب نظيره القطري الخميس في دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وسبق للمنتخب السعودي، أن لعب ضد المنتخب القطري خليجيًّا في 21 مباراة، حيث فاز الأخضر في تسع مباريات وفازت قطر في ثلاث مباريات وتعادلا في تسع مباريات.

وسجل المنتخب السعودي في الشباك القطرية 33 هدفًا، بينما سجل المنتخب القطري 14 هدفًا، ونجح الأخضر في الفوز بنتيجة عريضة قوامها رباعية دون رد في أول مباراة أمام قطر في خليجي 1972.

يذكر أن المنتخب السعودي حقق آخر فوز على المنتخب القطري خليجيًّا في نسخة عام 2002 بالرياض، حيث فاز الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

وستكون قناة Oman Sport هي القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وقطر التي تنطلق الخميس الخامس من ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب.

وكانت مباراة السعودية وقطر في نهائي كأس الخليج عام 2014 انتهت بفوز المنتخب القطري بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لقطر كل من المهدي مختار وبو علام خوخي، بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب سعود كريري.