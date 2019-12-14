أفضل ما يُمكنك فعله للحصول على حياة أجمل

المواطن - علا البابلي

يبحث الجميع عن حياة أفضل ليعيشها ولكي نعيش حياة ممتعة يكون ذلك من خلال القيام ببعض الأمور التي تجعلنا سعداء ومنها التسامح وتقبل الآخر وإسعاد الآخرين.

ولقد تعددت إجابات المواطنين عن هذا السؤال في الهشتاق الذي تم إطلاقه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان حياتنا ستصبح أجمل لو…، حيث تم ترك المجال لكل مواطن للتعبير عن الأمور التي ستجعله يعيش حياة أفضل.

ولقد تنوعت الإجابات بين دينية واجتماعية حيث قال مواطن يُدعي بلال العزام إن الحياة ستصبح أفضل في حال انتبهنا للوقت فيجب أن نُدرك أنه يجب أن يكون هناك وقت مُحدد لكل شيء فيجب أن يكون هناك وقت للنوم ووقت لإيقاف المشاهدة وهكذا.

فيما قال حساب باسم جنان إن حياتنا ستكون أفضل في حال انشغلنا بذكر الله والدعاء له.

فيما تنوعت إجابات المواطنين على هذا التساؤل بين التسامح وحب الآخرين، وكذلك عدد من التعليقات الفكاهية التي تمثلت في إلغاء تطبيق سناب شات وتقليل معدل سرعة القيادة على الطرق السريعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة.

هكذا تعددت وتنوعت الإجابات فيما يراه المواطنون مناسباً لحياتهم كي تكون أفضل.