أفضل 10 أطعمة في العالم لعام 2019

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قال المؤلف الشهير جورج برنارد شو: لا يوجد حب أكثر صدقًا من حب الطعام، وأعدت شبكة الـ CNN الأمريكية تقريرًا عن أشهى الأطباق حول العالم، في أكثر من 231 دولة، ومنها هذه الأطباق العشرة الأكثر تميزًا:

1- الفشار المبشور بالولايات المتحدة:

طبق الفشار المبشور في الولايات المتحدة بكونه الأكثر تميزًا، خاصة إذا تناولته أثناء مشاهدة فيلم السهرة.

2- رقائق البطاطس في بريطانيا:

ليس معروفا بالتحديد من اخترع رقائق البطاطس، لكن الوصفة موجودة في كتاب الطبخ الأكثر مبيعًا لعام 1817 للإنجليزي ويليام كيتشنر.

3- بط بكين، الصين:

بطة بكين طبق يتم إعداده منذ العصر الإمبراطوري، ويتميز اللحم بجلده الرقيق والناعم، كما أن جلدها يبدو لامعًا، فهذا الطبق يجمع بين الطعم الرائع والشكل الجذاب.

4- مارزيبان، ألمانيا:

هذه الحلوى الألمانية اللذيذة جاءت في المرتبة الرابعة، وهي تُصنع من اللوز المطحون مع السكر.

5- التوست الفرنسي، هونغ كونغ:

يجب تناوله بالطريقة الصحيحة، وهو أن تُقطَّع قطعتان من الخبز المحمص مع زبدة الفول السوداني أو مربى الكايا، ثم يُنقعفي عجينة البيض، ويُقلى في الزبدة ثم يُقدم مع المزيد من الزبدة، ولا يُنصح به إذا كنت مصابًا بالكوليسترول.

6- سلطة الحمص، الشرق الأوسط:

خليط شرقي متميز يُصنع من الحمص والثوم وعصير الليمون والطحينة.

7- بيروجي، بولندا:

يُمكن حشو البيروجي البولندية بالبطاطس أو المخلل أو اللحم أو الجبن أو الفواكة، وتغطى غالبا بالزبدة أو القشطة أو البصل المقلي، ما يجعلها وجبة متنوعة ببغاية.

8- همبرغر، ألمانيا:

هناك همبرغر العادي، وهناك الهمبرغر الألماني، هو مزيج من النكهات الكلاسيكية، فعلى عكس الهمبرغر العصري الذي زادت شعبيته منذ بدء تقديم الوجبات السريعة، فالهمبرغر في ألمانيا له مزاق خاص.

9- ​​سوم تام، تايلاند:

هي السلطة الأكثر شهرة في تايلاند، مكوناتها عبارة عن ثوم، فلفل حار، عصير تمر هندي، فول سوداني، جمبري مجفف، طماطم وعصير ليمون.

10- سوشي، اليابان:

انتشرت موضة الطهي اليابانية في جميع أنحاء العالم، ليصبح السوشي واحدًا من العناصر الرئيسية في الوجبات السريعة، ومن أفضلها على الإطلاق.

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