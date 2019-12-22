أفضل 10 مطاعم في العالم للأثرياء فقط

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نشر موقع Elite Traveler، المختص بنشر نمط حياة الأثرياء وأصحاب الطائرات الخاصة، استطلاع رأي لقرائه حول المطاعم المفضلة لديهم في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن المطاعم على هذه القائمة بين أغلى وأفضل المطاعم في العالم:

10 – مطعم Schwarzwaldstube:

مطعم راقٍ في ألمانيا، جاء في الترتيب الـ 28 بين أفضل المطاعم على مستوى العالم في 2018، وحائز على 3 نجوم ميشلان، وتعد هذه النجوم مصدر تباهٍ بين الطهاة الحاصلين عليه، وتبدأ الوجبات في المطعم من سعر 87 دولارًا.

9- جان جورج:

في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، كان ترتيبه الـ 23 في 2018، وحائز على نجمتي ميشلان، وتبدأ القائمة بوجبات من سعر 148 دولارًا.

8- لاربيج:

في باريس، كان في المرتبة 21 بين الأفضل في 2018، حائز على 3 نجوم ميشلان، وتبدأ الأطباق من سعر 531 دولارًا.

7- بوغول:

مدينة مكسيكو، المكسيك، كان في الترتيب الـ 18 بين الأفضل في 2018، غير حائز على أي من نجوم ميشلان، ولم يتم الكشف عن أسعاره.

6- ستيريريك:

فيينا، النمسا، كان في الترتيب الـ 19 بين الأفضل في 2018، حائز على نجمتي ميشلان، وتبدأ الوجبات فيه من سعر 267 دولارًا.

5- دانيال:

مطعم في مدينة نيويورك، كان في الترتيب الـ 13 بين الأفضل في 2018، حائز على نجمتي ميشلان، وتبدأ القائمة من سعر 158 دولارًا.

4- ازورمندي:

لارابيتزو، أسبانيا، حل في المرتبة الثانية في قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2018، وحائز على 3 نجوم ميشلان، أرخص وجبة في القائمة تأتي بسعر 243 دولارًا.

3- اوستيريا فرانشيسكانا:

مودينا، إيطاليا، كان رقم 5 بين الأفضل في 2018، حائز على 3 نجوم ميشلان، ويبدأ طبق العشاء من 321 دولارًا.

2- إليفن ماديسون بارك:

يقع في نيويورك، حل في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2018، حائز على 3 نجوم ميشلان، أسعار العشاء فيه تبدأ من 355 دولارًا.

1- مطعم دي هوتيل دي فيل:

يقع في لوزان، سويسرا، جاء في المرتبة التاسعة في قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2018، حائز على 3 نجوم ميشلان، وتبدأ فيه الأسعار من 110 دولارات.

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