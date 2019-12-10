أفضل 7 تطبيقات iPhone لعام 2019

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في عام 2019، باتت التطبيقات جزءًا من الطريقة التي نتحرك بها عبر العالم كل يوم، كيف نتواصل ونتعلم ونشاهد التلفزيون، وكشف موقع سي نت، المختص بنشر المراجعات التكنولوجية، أفضل تطبيقات الآيفون لهذا العام:

1- Specter Camera:

أطلقت شركة آبل مؤخرًا تطبيق التصوير الفوتوغرافي Specter Camera، وهو يستخدم التعلم الآلي لالتقاط صور محاكاة طويلة المدى على جهاز الآيفون، ويتضمن دعمًا للكاميرا فائقة السرعة على iPhone 11 و iPhone 11 Pro.

2- تيك توك:

أُصدر عام 2016، لكن تطبيق الفيديو الاجتماعي، أصبح واحدًا من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي رواجًا وشعبية، وتجاوز عدد 1.5 مليار تنزيل في جميع أنحاء العالم، ما يجعله ثالث أكثر تطبيقات تنزيلًا خلال العام بعد واتساب، وفيسبوك ماسنجر، متقدمًا بذلك على تطبيق إنستقرام، وفقًا لشركة سينسور تاور.

3- آبل أركيد:

قدمت الشركة خدمة اشتراك الألعاب Apple Arcade في سبتمبر، بسعر 5 دولارات شهريًا، ويضم الكتالوج أكثر من 100 لعبة، متاحة كتطبيقات قابلة للتنزيل لمعظم أجهزة iOS، وتتراوح الألعاب بين تحديثات البعض مثل Pac-Man Party Royale و Frogger، إلى ألعاب الألغاز والألعاب الغامضة.

4- ديزني بلس:

أطلقت خدمة ديزني بلاس في نوفمبر، وتضم المنصة نحو 500 فيلم و 7500 حلقة من التلفاز، بما في ذلك كلاسيكيات ديزني، بالإضافة إلى ستار وورز ومارفل وبيكسار وسمبسونز، وكان التطبيق من أكثر التطبيقات رواجًا على آيفون.

5- Apple TV:

حصل التطبيق على تجديد كبير هذا العام، وأصبح موطنًا لخدمة Apple TV Plus، وهي خدمة بث تلفزيوني للشركة، تُقدم عددًا من العروض الأصلية، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال تطبيق Apple TV.

6- لعبة الفيديو Harry Potter: Wizards Unite:

تستند اللعبة على محاربة السحرة الأشرار والوحوش السحرية؛ لإنقاذ شخصيات من كتب هاري بوتر، وهي لعبة تستند على تقنيات الواقع الافتراضي، يمكنك اللعب بالمشي حول العالم الحقيقي، واتباع خريطة اللعبة من خلال التطبيق على هاتفك.

7- كريغزليست:

موقع الإعلانات المبوبة على الإنترنت، موجود منذ عام 1995، لكن لم يكن متاحًا كتطبيق على أنظمة التشغيل iOS حتى ديسمبر 2019، ويحتوي التطبيق على واجهة بسيطة، حيث يمكنك من خلاله البحث عن كل شيء من وظائف، لأثاث، أو السيارات للشراء، التطبيق نال حاليًا على 4 من أصل 5 نجوم وأكثر من 150 تقييمًا في متجر التطبيقات.