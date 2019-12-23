أكبر 5 اختراقات للبيانات حول العالم  في 2019 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وصل المخترقون إلى أكثر من 7.9 مليار شخص حتى الآن هذا العام، وقدمت CNBC ترتيبًا لأكبر خروقات البيانات التي تم الإعلان عنها في عام 2019، استنادًا إلى عدد الحسابات التي تم اختراقها.

5- كويست دياجنوستكس Quest Diagnostics:

عدد السجلات التي تم اختراقها: 11.9 مليون

في أوائل يونيو، أعلنت شركة الاختبارات المعملية أنها عثرت على خرق للبيانات يؤثر، وكشف الاختراق المعلومات الطبية والمالية والشخصية لنحو 11.9 مليون عميل على مدار ثمانية أشهر، ويتضمن ذلك أرقام بطاقات الائتمان ومعلومات الحساب البنكي والمعلومات الطبية وأرقام الضمان الاجتماعي.

4- هوز Houzz:

عدد السجلات التي تم اختراقها: 48.9 مليون

هو موقع إلكتروني عن الهندسة المعمارية والتصميم، وأبلغ العملاء بأن المخترقين وصلوا إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ومعلومات الملف الشخصي المرئية بشكل عام، لكن لم يتم الحصول على معلومات مالية.

3- كابيتال ون Capital One:

عدد السجلات التي تم اختراقها: 100 مليون

أعلن بنك كابيتال ون، عن خرق هائل للبيانات في أواخر يوليو، حيث ذكرت أن أحد المتسللين تمكن من الوصول إلى معلومات أكثر من 100 مليون أمريكي و6 ملايين كندي تقدموا بطلب للحصول على بطاقات ائتمان منذ عام 2005.

وتضمن الاختراق معلومات شخصية للمستهلكين بما في ذلك الأسماء والعناوين والرموز البريدية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد، واختراق أرقام البنوك وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان.

2- دابسماش Dubsmash:

عدد السجلات التي تم اختراقها: 161.5 مليون

في فبراير، أعلن تطبيق المراسلة دابسماش، أن المخترقين تسللوا إلى بيانات 162 مليون مستخدم، وحصلوا على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور.

1- زينجا Zynga:

عدد السجلات التي تم اختراقها: 218 مليوناً

أعلنت شركة مطور ألعاب الفيديو في أكتوبر أن أحد المتسللين قد وصل إلى معلومات 218 مليون شخص، وحصل من خلالها على بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وقام المتسلل بالوصول إلى أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني ومعرفات تسجيل الدخول وبعض معرفات فيسبوك، وبعض أرقام الهواتف.

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