أكثر من 70 دي جي يقدمون عروضًا مذهلة في مدل بيست

المواطن - الرياض

تحتضن العاصمة الرياض، لأول مرة، أكبر مهرجان للموسيقى الإلكترونية في الشرق الأوسط “مدل بيست”، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

ويجمع مدل بيست أكثر من 70 فنانًا “دي جي” عالميًّا ليقدمون عروضًا مذهلة لأول مرة في العالم.

ويمكن حجز تذاكر مدل بيست عبر الرابط هنا

وقالت الترفيه في وقت سابق: إنه سيتم تنظيم مهرجان مدل بيست، والذي سيتيح للمواهب الوطنية الاستفادة من كل الخبرات والمواهب العالمية المشاركة في مختلف المجالات الفنية.

ولفتت إلى أن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني أو عبر فروع فيرجن ميجا ستورز في المملكة، فيما يبدأ سعرها من 375 ريالًا حتى 4750 ريالًا.