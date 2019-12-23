 أكثر 10 أسئلة طبية تم طرحها على غوغل في 2019 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من الكيتو إلى الفواق مرورًا بفيروس HPV، كانت هذه أكثر الأسئلة الطبية بحثًا على محرك بحث الإنترنت الشهير منذ 1 يناير 2019.

1- كيفية خفض ضغط الدم؟

الإجابة: يجب ألا يكون الخيار الأول هو الأدوية، ما لم تكن حالة طارئة، يجب تغيير نمط الحياة أولاً مثل تقليل تناول الصوديوم، وفقدان الوزن، وممارسة التمارين، وتقليل الإجهاد، والتأمل،والحصول استشارة الطبيب.

ويصيب ارتفاع ضغط الدم واحدًا من بين كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة.

2- ما هو كيتو؟

الجواب: هناك أكثر من جواب عن هذا السؤال، فهو يتضمن أسطورة يونانية، ودواء فطريات، ومحطة إذاعية، لكن معظم المستخدمين كانوا يبحثون عن حمية الكيتو، وهي اختصار للكيتون، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون 90%، وهو يعتمد على أن حرمان جسمك من الكربوهيدرات يقود إلى تبديل جسمك من الاعتماد على السكر من الكربوهيدرات كوقود إلى الاعتماد على أجسام الكيتون التي تنتج عندما يحرق الكبد الدهون المخزنة في جسمك.

3- كيف تتخلص من الفواق؟

الفواق هو انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز، ولا توجد طرق علمية مثبتة لوقف الفواق؛ لأن مثل هذه الدراسات يصعب القيام بها.

عادةً، لا يمكنك أبدًا توقع حدوث الفواق؛ لذلك من الصعب بعض الشيء إجراء تجارب علمية، ومع ذلك إليك بعض الحلول الممكنة التالية:

اسحب ركبتيك إلى صدرك مع الميل إلى الأمام، أو شرب الماء أو حبس الأنفاس لمدة، أو التنفس في كيس ورقي، ويقول البعض إن الضحك هو أفضل دواء.

4- إلى متى تستمر الأنفلونزا؟

في الغالب تستمر الإصابة بالإنفلونزا من 3 إلى 7 أيام، وفقًا لجهازك المناعي.

5- ما الذي يسبب الفواق؟

يبدو أن الكثير من الناس يصابون بالفواق، والإجابة: إنه ليس من الواضح تمامًا ما الذي قد يسبب الفواق، قد يكون هناك الكثير من الأشياء في معدتك مثل الطعام أو الهواء، أو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، أو الإجهاد أو الإثارة وقد تشير إلى التهاب يسبب تهيجًا للحجاب الحاجز.

6- ما الذي يسبب حصى الكلى؟

الإجابة: تتشكل عندما يكون هناك نوع من المجموعات المعدنية أو الملح داخل كليتيك، كما يمكن أن تتشكل نتيجة الحصول على جرعات عالية من فيتامين (د)، أو إذا كان لديك مشاكل في التمثيل الغذائي

7- ما هو الـ HPV ؟

الإجابة: هو فيروس الأورام الحليمية، ويتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم وهو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء.

8- كيفية خفض الكولسترول؟

الإجابة: الحصول على مزيد من النشاط البدني وفقدان الوزن قد يساعد، وكذلك التوقف عن التدخين.

9- كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن أتناولها يوميًا؟

الجواب: الحد الأدنى هو 2000 سعر حراري للنساء و 2500 سعر حراري للرجال يوميًا؛ للحفاظ على الوزن، لكن هناك العديد من العوامل التي تحدد ذلك مثل: حجم جسمك وعمرك ومستوى نشاطك.

10- وكان السؤال الأخير على قائمة غوغل: كم من الوقت يبقى الكحول في الجسم؟

الإجابة حسب موقع فوربس: يعتمد ذلك على عدد من الأشياء مثل الوزن والعمر والتمثيل الغذائي والصحة العامة، ما أنواع المشروبات التي تناولتها وما كان محتواها من الكحول؟

في المتوسط، الجسم قادر على إزالة الكحول من مجرى الدم بمعدل 0.015 في الساعة، لكن أجهزة اختبار الكحول أو اختبار الدم تكتشف الكحول لمدة تصل إلى 12 ساعة، واختبار البول يكشف مدة تصل من 3 إلى 5 أيام، و اختبار الشعر يكشف مدة تصل إلى 90 يومًا.

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