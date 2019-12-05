ألعاب نارية ضمن موسم الرياض لمدة 5 دقائق

المواطن - الرياض

يطلق موسم الرياض اليوم الخميس فعالية الألعاب النارية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولمدة 5 دقائق.

ومن المقرر أن يتم إطلاق فعالية الألعاب النارية المصاحبة لموسم الرياض من برج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد، وحديقة النهضة، ووادي نمار ومنطقة صحارى الرياض بالثمامة.

ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، تعتبر السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة بالفعالية ٣٠كم في الساعة.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.

ويشهد موسم الرياض نشاطاً ترفيهياً كبيراً، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.