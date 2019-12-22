ألفريد ندياي: هدفنا الفوز ضد الشرطة العراقي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ألفريد ندياي، أنهم يسعون لتحقيق الفوز ضد الشرطة العراقي، مساء يوم غد الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتابع ألفريد ندياي: “المباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين لتعويض الخسارة الماضية.. ونحتاج إلى الفوز بشكل كبير، خصوصًا بعد عدم التوفيق في المباريات الماضية”.

وتابع حديثه قائلًا: “لابد من الفوز في المباراة من أجل إسعاد الجماهير.. تبقت 4 مباريات تفصلنا عن كأس هذه البطولة، لذلك لابد من الفوز في المباراة، خاصة أنها على ملعبنا وبين جماهيرنا وهذا دافع لنا للفوز”.

وواصل نجم نادي الشباب تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم: “زملائي اللاعبين حماستهم عالية جدًّا خلال التدريبات من أجل التعويض”.

واختتم ألفريد ندياي تصريحاته قائلًا: “لويس مدرب كبير ولديه خبرة كبيرة بالدوري الإسباني فهو قادر على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت”.

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