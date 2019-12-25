أمانة العاصمة المقدسة تعلق على مقطع إزالة منزل مواطن

المواطن - مكة المكرمة

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعى فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله بدون وجه حق، تود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح للعموم بأن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية.

وأضافت الأمانة، في بيان لها، أنه صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية، وتمت الإزالة بناء على الحكم الصادر وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

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