أمانة العاصمة المقدسة تعلق على مقطع إزالة منزل مواطن
أكدت أنه لا يملك مستمسكات شرعية

أمانة العاصمة المقدسة تعلق على مقطع إزالة منزل مواطن

2019/12/25
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعى فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله بدون وجه حق، تود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح للعموم بأن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية.

وأضافت الأمانة، في بيان لها، أنه صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية، وتمت الإزالة بناء على الحكم الصادر وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمانة العاصمة المقدسة تحصر الأطعمة الأكثر تلوثاً
    •
  • مشروع لرفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية في مكة 
    •
  • أمانة العاصمة المقدسة تكشف ملابسات مقطع نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ
    •
  • إتلاف 2000 رأس فاسدة في برادة بعكيشية مكة 
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :