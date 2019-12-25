أمانة المدينة تعلن تأخير دوام غد الخميس
حفاظًا على سلامة منسوبيها من كسوف الشمس

أمانة المدينة تعلن تأخير دوام غد الخميس

2019/12/25
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن تأخير دوام يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ حفاظًا على سلامة منسوبيها من كسوف الشمس.

وقالت الأمانة في بيان لها: “نظرًا لتزامن صلاة الكسوف مع وقت الحضور للعمل وأيضًا مع توقيت ذهاب الطلاب والطالبات للمدارس، واستشعارًا منا بأهمية هذه الأيام لأولياء الأمور وحرصا على سلامتكم، فقد تقرر تأخير دوام يوم غد الخميس 29 ربيع الآخر 1441هـ المنسوبين الأمانة والبلديات التابعة”.

وأضافت الأمانة: “يبدأ الدوام غدًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، ويعد هذا الأمر اختياريًّا للموظفين والموظفات”.

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