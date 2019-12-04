أمرابط: إدارة #النصر رفضت طلبي لتمديد عقدي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، عن عرضه على مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت تمديد عقده، ولكن قوبل طلبه بالرفض.

وكان نور الدين أمرابط قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف عام 2018، بعقد يمتد حتى نهاية منافسات الموسم المقبل 2020-2021، ويُقدم مستوى مميزًا مع العالمي.

وقال أمرابط: “الإدارة رفضت عرضي نسبيًا، نعم طلبت تمديد العقد لمدة موسم واحد، لينتهي في صيف عام 2022، لأنني أرغب في البقاء بالنصر لثلاث سنوات مقبلة، حتى أطور من أدائي، والهدف هو كأس العالم قطر 2022، أريد التجهيز للمونديال، لكنهم قالوا لي لا”.

وأضاف: “رفض الإدارة كان لعدة أسباب، منها أنه قد يطلب أكثر من لاعب تمديد عقده، بالإضافة إلى أنهم اشترطوا أن أقدم موسمًا جيدًا هذا العام وأن نختتمه كأبطال، ووقتها أعتبر عقدي تم تمديده تلقائيًا”.

وتابع: “بالنسبة لي أنا أقدم أفضل ما لدي، كرة القدم عطاء، عندما تعطيها كل ما لديك سيعود هذا عليك، ونحن كمجموعة علينا أن نثبت للجميع أننا أبطال، علينا أن نضغط على خصومنا بقوة”.

وعن احتمالية انتقاله إلى نادي ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، علق قائلًا: “شرف كبير أن أقابل رجلًا مثله، هو شخصية مميزة ورجل ملهم، تحدثت معه عن كيفية إدارة مشاريعه وخططه المستقبلية، وأخبرني أنه ينام ساعتين فقط في اليوم”.

وأردف: “تحدثنا أيضًا عن ألميريا، هو لديه خطط كبرى معه، وسيكون أمرًا رائعًا إذا صعد الفريق للدوري الإسباني الممتاز، وكذلك هو قال لي إذا انتهى عقدك مع النصر، فمرحب بي في ألميريا”.

واختتم أمرابط تصريحاته لبرنامج “صدى الملاعب”، قائلًا: “بالطبع شرف لي، لكنني أحترم جمهور النصر ومرتبط بعقد مع النادي، عندما ينتهي سأفكر وقتها وأحدد وجهتي المقبلة”.