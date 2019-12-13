أمرابط وهيلدون.. سلاحا #النصر و #التعاون

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر والتعاون المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والتعاون

وتعول الجماهير كثيرًا على نور الدين أمرابط وهيلدون راموس خلال مباراة النصر والتعاون اليوم، حيث يُقدم الثنائي مستوى مميزًا، ويُعتبرا من أفضل الأجنحة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتمكن أمرابط من المساهمة في إحراز 5 أهداف، حيث سجل هدفًا وصنع 4 آخرين، وقام بصناعة 30 فرصة حتى الآن، ليكون أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للفرص، وذلك قبل مباراة النصر والتعاون اليوم.

وقام النجم المغربي أمرابط بـ35 مراوغة، ليكون صاحب أكبر عدد مراوغات ناجحة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك 219 تمريرة بدقة تصل إلى 77%.

ونجح هيلدون راموس في المساهمة بـ8 أهداف لسكري القصيم هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها، وصنع 9 فرص، كما قام بـ7 مراوغات ناجحة، ولديه 156 تمريرة بدقة بلغت 68%.

وقبل مباراة النصر والتعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقاط، فيما يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 19 نقطة.