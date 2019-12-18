أمريكا تصفع أنقرة وترفع حظر الأسلحة عن قبرص

المواطن - متابعة

وجه الكونغرس الأمريكي صفعة قوية لنظام أردوغان بموافقته اليوم على رفع حظر تصدير الأسلحة المفروض منذ عدة عقود على قبرص وذلك لمواجهة الأطماع التركية في البحر المتوسط.

وكان أردوغان ورئيس مجلس الوفاق الليبي فايز السراج وقّعا الشهر الماضي مذكرتين للتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بما يخالف القوانين الدولية والمواثيق الرسمية.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتًا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضًا.

وقاد جهود رفع الحظر، السناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر: “مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأمريكية”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات.