أمر رسمي بعدم تدخل الحشد في أمن العراق

المواطن - متابعة

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، اللواء الركن عبدالكريم خلف، عن صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، بعد أن تناقلت وسائل إعلام خبرًا يفيد بصدور أوامر بإخراج الحشد الشعبي منها ومنع أي تواجد لها فيها.

وقال خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” الاثنين: إن “القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهًا بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن”.

كما أوضح أن “القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط”، لافتًا إلى أن “مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها”.

وكان مصدر في وزارة الدفاع العراقية قد صرح في وقت سابق الاثنين لإذاعة مونت كارلو الدولية أن المجلس الوطني للأمن الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع، قرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد فورًا ومنع تحرك أي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة.