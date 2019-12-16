أمطار الرياض تظهر جمال العاصمة ورونقها

أمطار الرياض تظهر جمال العاصمة ورونقها

2019/12/16
الساعة 3:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض تصوير : خالد الحمودي

هطلت أمطار من غزيرة إلى متوسطة صباح اليوم الاثنين على مدينة الرياض أظهرت جمال ورونق العاصمة السعودية.

وكان الإنذار المبكر توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على العديد من مدن منطقة الرياض حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

ويشمل البلاغ كلا من الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، عفيف، مرات، وادي الدواس.

ووثقت صحيفة “المواطن” لقطات ومشاهد للعاصمة الرياض بعد هطول الأمطار اليوم.

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