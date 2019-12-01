أمطار #العيص تسيل الأودية

المواطن - العيص

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة العيص في المدينة المنورة.

من جانبه حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة تشمل الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، ينبع وتمتد حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

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سحابه اخرى الان

ماشاء الله تبارك الله

شرق #العيص

مفرق العلا عضـو الفريـق / ضاحي البلوي pic.twitter.com/ffcPaMU3D6 — #فريق_طقس_بدر (@weather_badr) December 1, 2019

من جانبها أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن وجود سحب رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ينبع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وكذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.