أمطار رعدية على 11 منطقة اليوم
مصحوبة برياح نشطة بحسب هيئة الأرصاد

أمطار رعدية على 11 منطقة اليوم

2019/12/12
الساعة 8:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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