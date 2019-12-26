أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على 4 مناطق غدًا

أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على 4 مناطق غدًا

2019/12/26
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية .

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق،  في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة.

كما يُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

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