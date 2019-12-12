أمطار غزيرة على #مكة حتى التاسعة مساء
الدفاع المدني يحذر من بطون الأودية

أمطار غزيرة على #مكة حتى التاسعة مساء

2019/12/12
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، الجموم ، الطائف، العاصمة المقدسة ، والعرضيات، والكامل وميسان مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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