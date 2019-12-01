أمطار غزيرة على مكة حتى الثالثة صباحًا
مع نشاط في الرياح السطحية

أمطار غزيرة على مكة حتى الثالثة صباحًا

2019/12/01
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستكون على بحرة وجدة وخليص، وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد وحتى الثالثة صباح يوم غد الاثنين.

كما نبهت الأرصاد من ضباب يسبب تدنيًا في مدى الرؤية على منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم حتى الثامنة صباحًا.

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