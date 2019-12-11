أمطار وتقلبات جوية على #الباحة لمدة يومين
مع تساقط البرد ونشاط في الرياح

أمطار وتقلبات جوية على #الباحة لمدة يومين

2019/12/11
الساعة 10:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد منطقة الباحة تقلبات جوية ليومي الخميس والجمعة، تتكون من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية، شملت التوقعات مدينة الباحة ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي وقولة والأجزاء المجاورة لها.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار وتقلبات جوية على #الباحة لمدة يومين
    •
  • أمطار وبرد ورياح على المملكة لمدة يومين
    •
  • استقرار جوي يسود الأجواء عدا #الشرقية و #الرياض
    •
  • أمطار رعدية على 7 مناطق اليوم
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :