أمنية خاصة لـ #النصر بعد إصابة حارسه

المواطن - محمد سمعه

تملك إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، أمنية خاصة وذلك من أجل علاج الحارس وليد عبدالله بعد إصابته في الركبة.

وستحاول إدارة النصر التفاوض مع الطبيب المعالج للحارس وليد عبدالله في بريطانيا من أجل تقديم موعد العلاج قبل دخول إجازة أعياد الميلاد في أوروبا، مما يؤخر علاج حارس النصر وبالتالي تأخير عودته للملاعب.

ومن المنتظر أن يخضع وليد عبدالله لمدة شهر للتأهيل في الرياض بعد نهاية فحوصاته في بريطانيا.

وأعلن نادي النصر عن سفر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وليد عبدالله، إلى العاصمة البريطانية لندن، أمس الثلاثاء.

وأوضح حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن وليد عبدالله سيجري عددًا من الكشوفات الطبية على موضع إصابته في أحد المراكز الطبية المتخصصة لاتخاذ أفضل طرق العلاج لحارس العالمي.

ومن المقرر مغادرة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الدكتور بازيل روبيرو إلى لندن، من أجل الإشراف على برنامج وليد عبدالله العلاجي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.