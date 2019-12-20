أمها لم تعرفها.. بريطانية تخسر 96 كجم من وزنها
تستهلك 1200 سعر حراري كل يوم

أمها لم تعرفها.. بريطانية تخسر 96 كجم من وزنها

2019/12/20
الساعة 3:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن - متابعة

خسرت مواطنة بريطانية خلال 1.5 سنة 96 كجم من وزنها، حتى أن والدتها مرت بجانبها في الشارع ولم تعرفها.

وبحسب صحيفة The Mirror، فإن اليزابيث واتكينز (38 سنة)، كانت منذ صغرها تكافح وزنها الزائد وعادات الأكل غير الصحي، وعندما بلغ عمرها 36 سنة بلغ وزنها 171 كجم، حتى أنها لم تتمكن من المشي والوقوف بمفردها دون مساعدة، ولم تكن تخرج إلى الشارع بسبب خجلها من نظرات الناس.

ولهذه الأسباب قررت اليزابيث الخضوع لعملية جراحية في المعدة عام 2017، وبعد العملية كانت تستهلك فقط 700 سعر حراري في اليوم لمدة سنة كاملة، ما ساعدها على تخفيض وزنها حوالي 6 كجم شهريًا، وفي نصف السنة التالية زادت السعرات الحرارية المستهلكة إلى 1200 سعر حراري في اليوم.

وكانت النتيجة انخفاض وزنها إلى 75 كجم، وتغير سلوكها وأصبحت واثقة من نفسها، حتى أن أمها ومعارفها لم يعودوا يتعرفون عليها عندما تخرج إلى الشارع.

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