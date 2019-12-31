أمير الشمالية يواسي ذوي المتوفين في حادث رفحاء

أمير الشمالية يواسي ذوي المتوفين في حادث رفحاء

2019/12/31
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

واسى صاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, ذوي طلاب المعهد العلمي بمحافظة رفحاء إثر وفاة أربعة طلاب في حادث مروري؛ وإصابة ثلاثة آخرين.
وأعرب سموه في اتصال هاتفي عن صادق التعازي لذوي المتوفين وأن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.
ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, الشؤون الصحية بالمنطقة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، سائلاً الله تعالى أن يمن على المصابين الشفاء العاجل.

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