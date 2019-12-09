أنشيلوتي: لا أخشى إقالتي من #نابولي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، أنه لا يخشى إقالته من منصبه، بعد تراجع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وشدد أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة نابولي جينك، أن أولويته هي انتشال فريقه من أزمة النتائج السلبية التي يمر بها، حيث لم يفز فريقه منذ تسع مباريات، مشيرًا إلى أنه غير قلق من إمكانية إقالته.

وقال أنشيلوتي: “حقيبة المدرب يجب أن تكون جاهزة دائمًا، لا يمكنك إفراغها. أعتقد أن وجودي في وضع هش هو أمر طبيعي على الإطلاق في تلك اللحظة. أنا منزعج وهي تجربة عشتها من قبل في الماضي”.

وأضاف مدرب نابولي تصريحاته قائلًا: “لا أخشى ولا أنزعج من أن يقيلني النادي يومًا ما أو أن أرحل. إذا توافرت ظروف معينة، يجب الاستمرار معًا، وإلا من الصحيح أن ننهي ارتباطنا”.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه يركز مع نابولي وأعرب عن أمله في أن يقدم في الدوري الايطالي نفس الأداء الذي ظهر به خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في تحقيق 4 نقاط خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراتين أمام ليفربول بطل النسخة الماضية.