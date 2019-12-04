أنغام ونوال الزغبي والشامي يحيون حفلًا غنائيًّا بموسم الرياض

المواطن - الرياض

يشهد مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة “الرياض بوليفارد”، يوم غد الخميس 5 ديسمبر، الحفلة الغنائية الطربية التي يحييها كل من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة المصرية أنغام، والفنان العراقي وليد الشامي، التي تطل على جماهيرها لأول مرة في الموسم، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتنطلق الحفلة الغنائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، يؤدي خلالها الفنانون وصلات غنائية لأجمل أغانيهم الخالدة في أذهان جماهيرهم على مدى مشوارهم الفني الحافل بالنجاح.

وتمتد الحفلة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، التي يأخذ خلالها الفنانون الحضور في رحلة موسيقية طربية مليئة بالأنغام والأحاسيس الفنية.

يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق يوم الجمعة 11 أكتوبر، ويستمر حتى نهاية يناير 2020، شهد حفلات غنائية لألمع نجوم الغناء السعودي والعربي، وحفلات موسيقية واستعراضية لأبرز النجوم العالميين، بالإضافة إلى المسرحيات والفعاليات الترفيهية وألعاب التحدي والإثارة والمتعة، والمعارض والمهرجانات المتخصصة التي لبت رغبات كل مرتادي الموسم.