أهالي حي الصفا بأحد المسارحة: مركباتنا تلفت بسبب الشوارع!

المواطن ــ علي مدخلي ــ جازان

يعاني سكان حي الصفا بأحد المسارحة من تأخر بلدية المحافظة في إعادة سفلتة شوارع الحي أسوة بالشوارع الأخرى التي بدأ مقاول البلدية بسلفتتها منذ حوالي 9 أشهر.

وأكد الأهالي أن معاناتهم تتمثل في أن تلف هذه الشوارع يفوق الوصف، حيث تسبب في تلف مركباتهم، وانتشار الغبار بشكل دائم في الحي، مطالبين بلدية المحافظة بسرعة النظر في معاناتهم وإلزام المقاول التابع لها بالالتفات لشوارع الحي.

وقال فهد فقيهي إنه على الرغم من قيام بلدية المحافظة بإعادة سفلتة عدد من شوارع المحافظة إلا أن حي الصفا وخاصةً جنوب الثانوية الثانية للبنات لا زالت شوارعها متهالكة بسبب انعدام الطبقة الأسفلتية منذ فترة طويلة، مطالبًا الجهات المختصة بالنظر في واقع هذا الحي وإعادة سفلتة شوارعه بشكل عاجل.

من جهته، أكد عبده هزازي أن سكان الحي يعانون منذ فترة طويلة من سوء الشوارع وتآكل الطبقة الإسفلتية، ثم استبشروا خيرًا بعد أن شاهدوا معدات الشركة المنفذة للمشروع تجوب عدداً من الشوارع في أحياء المحافظة وتقوم بإعادة سفلتتها ولكن حي الصفا للأسف لم يحظى حتى الآن من قبل مقاول البلدية بالسفلتة كحال الأحياء الأخرى.

أما المواطن عبدالعزيز عريشي فأوضح أن الحُفر انتشرت لتسبب الأذى بالمركبات، كما سببت العناء والمعاناة للأهالي، مطالبًا المسؤولين في بلدية أحد المسارحة والمجلس البلدي بزيارة عاجلة للموقع ومحاسبة الشركة على تأخيرها في سفلتة شوارع الحي حتى الآن.

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