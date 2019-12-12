أهالي #رجال_ألمع يشيعون جثمان الشهيد البناوي

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

أدت جموع المصلين بجامع الخير بمحافظة رجال ألمع عقب صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي محمد بن عامر محمد البناوي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري المصلين. ونقل المحافظ عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبها عبرت أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.