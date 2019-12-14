أهم أسباب الطلاق في المجتمع السعودي

المواطن -علا البابلي

تتعدد أسباب الطلاق في المجتمعات وفقاً لطبيعة المجمتع وعاداته، ولقد أصبحت نسب ومعدلات الطلاق في المجمتعات العربية مرتفعة بشكل عام.

ولقد دعا هذا الأمر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق هاشتاق بعنوان انتشر الطلاق بمجتمعنا بسبب…

وهذا لفتح الباب أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم حيال هذا الموضوع، ولقد تفاعل عدد كبير من المواطنين مع الهاشتاق وجاءت الأسباب مختلفة ومتباينة:

قالت المواطنة ريم إن الطلاق انتشر بسبب الحزن والملل من العلاقة يحدث الفراق والطلاق.

ونشر المواطن فهد الفاهمي صورة لأب وأم ينفصلان وكل منهما يشد يد طفله مما يؤدي لتمزيق الطفل بينهما معلقا بجملة من أجل ألا يحدث هذا الأمر أحسنو الاختيار فدائماً ما يكون الأبناء هم الضحية.

فيما علق المواطن مازن باكرن بأن الطلاق يحدث لأن كلا الطرفين يتوقع المزيد من التنازلات من الآخر.

وعلق مواطن آخر قائلاً إن الطلاق يحدث بسبب مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام كل فرد من أفراد الأسرة بالدردشة مع الآخرين ولا يوجد اهتمام ببعضهم البعض مما يؤدي لحدوث خلل واضح داخل الأسرة.

وعلقت أم دهوم على صورة الإعلامية رضوى الشربيني والمعروفة بدعمها للسيدات على الرجال أن الكثير من السيدات قد انجررن وراءها وهو ما أدى لحدوث خلل في المجتمع السعودي وبالتالي ارتفاع معدلات الطلاق.